Santanchè: “Un fondo da 18 milioni di euro per il turismo accessibile”

14:22

In arrivo nuove risorse per il turismo accessibile. L’annuncio arriva direttamente dal ministro Daniela Santanché. Commentando la recente denuncia da parte di un’associazione sull’impossiblità di organizzare una gita nella località di Termoli per la mancanza di strutture adeguate ad accogliere persone affette da disabilità, la titolare del MiTur ha alzato il velo sull’istituzione di un “fondo di 18 milioni, distribuiti in tre anni, destinato alla certificazione delle imprese ricettive, termali, balneari e degli impianti sportivi, che potranno essere certificate e riconosciute idonee ad accogliere tutte le persone”.

Nei piani ci sarebbe anche la volontà di garantire che altri fondi a disposizione del Ministero abbiano “tra le destinazioni d’uso quella di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità”, al fine di rendere accessibili sempre più strutture e spazi aperti al pubblico.



“In questa direzione – ha affermato Santanché - lavorerò anche con il ministro Locatelli per promuovere un turismo sempre più inclusivo”.