Ferrovie dello Stato: parte il concorso di idee per Sicilia e Calabria

18:01

Rilanciare cultura e turismo in Sicilia e in Calabria. È questo lo scopo alla base del concorso 'Rigenerazione Futuro' indetto dall'associazione Civita in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso, e realizzato grazie al contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

"Sosteniamo con convinzione il progetto 'RiGenerazione Futuro' perché è in sintonia con i valori della nostra cultura d'impresa e alcuni obiettivi del nostro piano industriale" ha commentato Luca Torchia del Gruppo Fs su palermotoday.it.



L'iniziativa si rivolge agli enti del terzo settore che operano nelle due regioni per supportare progetti innovativi e sostenibili sul territorio con il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Tra tutti i partecipanti ne verranno selezionati sei (tre per ciascuna regione), che potranno accedere a campagne di crowdfunding e successivamente beneficiare di un co-finanziamento da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane (contributo totale di 36mila euro).



"Il progetto - conclude Torchia - punta a generare valore nel Sud Italia, dove si concentrano energie e rilevanti investimenti del nostro gruppo per realizzare nuove infrastrutture".

Gaia Guarino