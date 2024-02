Vacanze invernali: dove vanno gli italiani

17:29

Il 59% degli italiani va in vacanza in inverno almeno una volta all'anno. Lo dice una recente indagine condotta da Skyscanner, dalla quale emerge che mete più gettonate sono quelle culturali: le città e i borghi (46%).

Solo il 29% sceglie una destinazione ad alta quota per praticare sport sulla neve (contro il 43% dei viaggiatori europei).



Il fattore che influenza maggiormente la scelta di come e dove trascorrere le vacanze invernali rimane il prezzo (60%): coloro che decidono di fare una vacanza sulla neve rispetto a vacanze al caldo, ad esempio, affermano di percepire la scelta come l’opzione più economica (17%); mentre chi parte alla scoperta di una nuova meta, magari oltreoceano, in un paese soleggiato, giustifica la propria scelta con una minore spesa data dalla bassa stagione (15%).



Queste percentuali aumentano se si considerano i giovani, con il 69% dei viaggiatori tra i 18 e i 34 anni che sceglie l’inverno per visitare mete lontane nella speranza di risparmiare, rispetto ai mesi solitamente più gettonati.