Copenaghen formato famiglia, fra attrazioni vecchie e nuove

Copenaghen riscopre la sua vocazione di destinazione per famiglie. Dal 2008 al 2018 i turisti italiani sono aumentati del 137 per cento contro una media internazionale del 96,4 per cento, come risulta dai dati forniti al Sole 24Ore da Wonderful Copenaghen.

La città è il uogo ideale per un viaggio in famiglia: i minori entrano gratis in quasi tutti i musei e fino ai 12 anni viaggiano senza pagare sui mezzi pubblici se accompagnati da un adulto.

Nella città dove si trovano i due più antichi parchi divertimento del mondo, il turismo famigliare rappresenta il 13 per cento dei gruppi internazionali e il 31 per cento di quelli danesi.

Le attrazioni da non perdere

Fra le attrazioni da non perdere, sicuramente Copenhill, la pista da sci sul tetto del termovalorizzatore inaugurata il 4 ottobre scorso e aperta tutto l’anno. Non mancano skilift e tappeti, ma anche noleggio di attrezzature, maestri di sci e persino un piccolo rifugio in vetta.

Un’altra attrazione è costituita dal giro tra i canali a bordo delle GoBoat, motoscafi elettrici a energia solare costruiti con plastica riciclata. Il molo principale è a Islands Brygge, in pieno centro. Le barche sono facilissime da guidare, ospitano fino a otto persone e al centro hanno un tavolo dove fare un picnic sull’acqua.

E ancora, tappa all’Experimentarium, riaperto nel 2017 dopo un rinnovo totale con i suoi quasi 12mila metri quadrati di mostre interattive dedicate alla scienza distribuiti su quattro piani. L’Experimentarium si trova a Hellerup, a 15 minuti di treno dal centro di Copenaghen.

Tra i 125 parchi giochi della città ce ne è poi uno unico: la ‘scuola guida per biciclette’. Un percorso riservato ai bambini che riproduce fedelmente il traffico cittadino con tanto di semafori, cartelli stradali, segnaletica a terra.



Un boutique hotel per Re Artù

Infine, il Kong Arthur, boutique hotel dedicato a Re Artù dove troneggiano armature, armi, spade e scudi medievali. Si tratta di un boutique hotel con spa da 214 camere nel cuore di Copenaghen, davanti ai laghi, a pochi minuti a piedi dal centro e dalla fermata di treni e metropolitana di Nørreport.

Ultimo ma non ultimo, nel cuore della città ecco il grande parco divertimenti dei Giardini di Tivoli, inaugurato nel 1843 con le prime montagne russe e molto amato da Hans Christian Andersen. È il secondo più antico parco divertimenti al mondo dopo quello della vicina Klampenborg, sempre in Danimarca.