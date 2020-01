08:08

La decisione è stata presa nel corso del primo Consiglio dei Ministri del 2020: gli Emirati Arabi Uniti hanno approvato l’emissione di un visto turistico quinquennale per ingressi multipli, valido per tutte le nazionalità di turisti in visita negli Emirati.

L’obiettivo, spiega lo sceicco Mohammed bin Rashid, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, è quantomai ambizioso: trasformare gli Emirati in una delle principali destinazioni turistiche mondiali. “Il 2020 - ha affermato su Twitter - sarà diverso dagli altri perché rappresenta per noi lil primo step nella preparazione dei prossimi 50 anni degli Emirati, l’anno in cui progetteremo il nostro futuro”.



Si potrà restare fino a sei mesi per volta

Il nuovo visto consentirà ai visitatori di restare negli Eau fino a sei mesi per ogni ingresso entro un periodo di cinque anni, ma non è ancora chiaro se saranno gratuiti o meno. Quello che è chiaro è, invece, l’intento: arrivare a raddoppiare nel più breve tempo possibile il numero di visitatori annui, che ora si attesta sui 21 milioni, facendo leva anche sull’attrattiva di Expo 2020 Dubai, “uno dei maggiori eventi globali mai organizzati nell’area” come lo ha definito Ali Mohammad Bin Hammad Al Shamsi, presidente della Federal Authority for Identity and Citizenship, l’organismo incaricato di attuare la nuova decisione in materia di visti.



Secondo le previsioni di Business Monitor le aspettative di fatturato derivanti dall’industria turistica negli Emirati quest’anno sono di circa 167,5 miliardi di dirham, cifra che equivale a circa 40,8 miliardi di euro e che dovrebbe salire a 204 miliardi di dirham entro il 2020.