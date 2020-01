Brand Usa Travel Week Europe 2020: aperte le registrazioni

09:03

Primi dettagli relativi alla prossima edizione della Brand Usa Travel Week Europe 2020, in programma da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre 2020 alla etc. venues County Hall di Londra.

Un momento importante

“La Brand Usa Travel Week Europe – commenta Tom Garzilli, chief marketing officer di Brand Usa - ha debuttato con grande successo nel 2019, mettendo in luce il ricco ventaglio di esperienze di viaggio disponibili negli Stati Uniti e affermandosi come iniziativa altamente innovativa per Brand Usa e i suoi partner. L’evento ha permesso di migliorare ulteriormente la collaborazione tra la travel community statunitense e il mercato europeo, grazie alla promozione di contatti di valore e interessanti opportunità di business. Stiamo lavorando attivamente per garantire agli espositori e agli operatori un’esperienza di livello ancora più alto nel 2020”.



I punti forti

Le registrazioni sono aperte sia per gli espositori che per i buyer e si chiuderanno rispettivamente il 31 marzo e il 17 giugno 2020.

La Brand Usa Travel Week Europe permette di avere una panoramica delle esperienze di viaggio disponibili nei 50 Stati, cinque territori e nel Distretto di Columbia.

Fra i punti di forza della prossima edizione, la piattaforma b2b in cui gli espositori statunitensi avranno l’occasione di interfacciarsi con gli operatori europei, i seminari delle Enrichment Series e alcuni eventi serali per coinvolgere, formare e intrattenere i partecipanti.



Europa, bacino di riferimento

“L’Europa rappresenta da tempo un mercato cruciale per gli Stati Uniti e la Brand Usa Travel Week Europe è una chiara dimostrazione del nostro continuo impegno per incrementare il flusso di arrivi da questa area. L’iniziativa posiziona gli Stati Uniti come destinazione di punta, con l’obiettivo di incrementare il flusso di viaggiatori, la spesa e la quota di mercato del settore” conferma Christopher L. Thompson, presidente e amministratore delegato di Brand Usa. La Brand Usa Travel Week Europe sarà in Germania nel 2021, nel Regno Unito nel 2022, in Francia nel 2023.