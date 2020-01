Giappone, a Tokyo si apre l'Anno dello sport

16:21

Si apre l’anno dello sport a Tokyo. Sono diverse le iniziative a tema che anticiperanno le atmosfere olimpiche in vista dell'inizio dei Giochi, la prossima estate.

I visitatori possono già entrare nello spirito delle Olimpiadi con tante attività, che si svolgeranno in diversi luoghi della città, a partire dal nuovo Museo delle Olimpiadi.



Le mostre

Per entrare nello spirito delle competizioni e ripercorrere la storia della celebre manifestazione sportiva, ha recentemente aperto a Tokyo il Museo delle Olimpiadi - gestito dal Comitato Olimpico Giapponese -, a breve distanza dal New National Stadium, che ospiterà importanti eventi durante tutto il periodo delle competizioni.



Per gli appassionati di sport, al Keio Plaza Hotel sarà allestita la mostra fotografica 'The Power of Athletes on the World Stage'. Fino al 16 marzo 2020 saranno esposte 40 fotografie scattate da cameramen professionisti, dedicate ad alcuni degli sportivi che rappresenteranno il Giappone nel 2020.



Le attività

Sul sito Japan Sports Journey sono inoltre disponibili attività chi vuole cimentarsi nello sport in prima persona: dalle discipline tradizionali (sumo, karate, aikido e Taiko), fino alle esperienze più moderne (bowling, canyoning e rafting ad Okutama, a 50 minuti da Shinjuku).



Possibile inoltre sperimentare gli e-sport, che utilizzano le ultime tecnologie di realtà virtuale applicate all’intrattenimento digitale, nelle zone di Shibuya e Shinjuku. Sarà possibile sciare su una montagna innevata in tutti i periodi dell’anno o cimentarsi in itinerari avventurosi e spaventosi scenari horror.