Giappone: aprirà a luglio il Super Nintendo World

di Livia Fabietti

13:54

A luglio inaugurerà ad Osaka, all'interno degli Universal Studios, il Super Nintendo World, primo parco divertimenti dedicato ai videogiochi dove Super Mario, uno dei personaggi simbolo del gaming, sarà protagonista.

Stando a quanto riporta Fox News, una volta varcato l'ingresso sarà possibile catapultarsi in un universo fantastico e misurarsi con attrazioni quali il Regno dei Funghi, il Peach's Castle e ancora il Bowser's Castle. Il parco offrirà ai visitatori avventure interattive senza precedenti. Grazie a dei braccialetti elettronici (Power Up Bands), ad esempio, sarà possibile sfidare gli altri ospiti, collezionare monete digitali e accumulare punti. "Bisogna pensare al Super Nintendo World come a un videogioco a grandezza naturale", ha dichiarato Thierry Coup, direttore creativo di Universal Creative.