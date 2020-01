Coronavirus, Iss: “Possibili restrizioni per i viaggi”

09:27

Non si escludono controlli più serrati negli aeroporti e restrizioni dei viaggi per arginare l’emergenza coronavirus. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tutto dipende dalla propagazione del virus - si registrano casi in Thailandia, in Giappone e in Corea del Sud e il conto dei decessi è salito a 9 - e da quanto verrà disposto durante il vertice speciale dell’Oms, che si terrà domani a Ginevra.



Controlli a Fiumicino

Nel frattempo, a Fiumicino la macchina dei controlli è già pienamente operativa. Sono già state attivate misure speciali per i voli in arrivo dalla Cina, due dei quali collegano lo scalo proprio con Wuhan, città da cui è partita l’emergenza.



La direzione sanitaria dello scalo, scrive tg24.sky.it, ha inviato una comunicazione alle compagnie aree che volano da e verso il Paese del Dragone, invitandole a effettuare controlli preventivi su passeggeri ed equipaggio.



Le istruzioni dell'Iss

L'Istituto Superiore di Sanità invita comunque i connazionali a “evitare viaggi a Wuhan, se proprio si deve partire lavarsi spesso le mani, evitare i luoghi affollati, mercati degli animali vivi. La mascherina può servire per chi si è infettato, per contenere l’emissione di goccioline di saliva, ma non è una protezione completa”.