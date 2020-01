Incendi in Australia, Amo il Mondo: “Nessun danno nelle zone turistiche”

09:00

Gli incendi in Australia non hanno interessato le zone turistiche. A fornire a TTG Italia la reale fotografia dei danni causati nel Paese dai roghi delle scorse settimane è Daria Boglietti, responsabile Australia Oceano Pacifico di Amo il Mondo, in questi giorni in contatto diretto con enti e agenzie per la gestione della situazione. “Bisogna immaginare un territorio grande una volta e mezza l’Unione europea. Tutti gli incendi si sono verificati al di fuori delle aree turistiche”.

E laddove, in alcuni casi, un racconto troppo sensazionalistico da parte dei media internazionali può aver disincentivato i viaggi verso il South Australia Boglietti rassicura: “Kangaroo Island è poco più grande della Valle d’Aosta. Al momento tutti i bush fire sono stati spenti e il danno è del 45%”.