L'Asia dei desideri: dove trovare natura e cultura

21:00

Fra le destinazioni dell'area, la Malesia racconta una storia a sè. Il Paese, infatti, mescola la possibilità di scoprire la natura più selvaggia, il fascino del passato e il dinamismo di oggi.

"In effetti la Malesia è davvero ricca di prodotti turistici - sottolinea Libra Haniff, direttore del Tourism Malaysia di Parigi, a cui fa capo il mercato italiano -. Sono davvero soddisfatto dei risultati, in particolare riconosco il grande supporto fornito dagli operatori turistici nel creare e proporre la destinazione in Italia. Posso dire, con ottimismo, che potremmo raggiungere e superare l'obiettivo di 54mila arrivi fissato per...(continua a leggere nella digital edition)