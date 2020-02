di Mariella Lamonica

14:43

Sarà l'Italia il principale mercato su cui punterà la Tunisia nel 2020. Obiettivo numero uno è raggiungere quota 160 mila turisti italiani, contando così su un +30% rispetto all'anno precedente.

Il piano sull'Italia

Il piano strategico prevede un fitto incontro con i t.o. italiani e la volontà di lavorare molto sull'open sky per favorire ulteriormente la connessione tra i due Paesi, andando poi a moltiplicare i voli soprattutto nel week-end.

Due i progetti di più ampio respiro: la classificazione degli alberghi secondo norme internazionali ed il miglioramento costante del livello qualitativo dell'offerta, che possa poi portare a diversificare il prodotto nel corso di tutto l'anno.



Il piano a lungo termine

"L'Italia attualmente si piazza in quinta posizione dietro ad Algeria, Francia, Germania e Russia - ha affermato il direttore generale del turismo in Tunisia, Nabil Bziouech (nella foto a destra insieme al direttore per l'Italia Souheil Chaabani) - ma è un mercato su cui puntiamo molto, con un piano a lungo termine (2021-2030) che la coinvolge ancora più attivamente grazie anche alla nostra offerta che spazia dalle spiagge ai prodotti invernali come il Sahara, i siti archeologici e al benessere".