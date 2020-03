Hard Rock Entertainment World: parte il progetto spagnolo da due miliardi

17:25

Il mega progetto da due miliardi di euro per la realizzazione dell’imponente resort e casinò a marchio Hard Rock International in Spagna si sblocca e da maggio potrà partire la fase operativa per la sua realizzazione.

Fermo da due anni, il piano si era incagliato sul tema della proprietà dei terreno, uno stallo ora risolto con la modica cifra di 120 milioni di euro.



Hard Rock Entertainment World di Tarragona, che si posizionerà nelle vicinanze di Port Aventura, trasformando l’area in una vera e propria città del divertimento. Realizzato in diverse fasi, il complesso esordirà con un primo investimento da 700 milioni per la realizzazione di due hotel da oltre mille posti, più di mille slot, cento tavoli da gioco, un teatro da 15mila posti e una piscina da 6mila metri quadrati.