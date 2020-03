Egitto chiuso: stop ai voli a partire da domani

15:11

L’Egitto ha deciso di sospendere il traffico aereo a partire dalle 12 ora locale di domani, giovedì 19 marzo, fino al 31 del mese, ma con possibilità di estensione.

A segnalarlo il sito viaggiaresicuri.it della Farnesina, che specifica come restino comunque in vigore le misure che si applicano a tutti i passeggeri in arrivo o che già sono sbarcati nel Paese. Tali misure prevedono controlli medici e possibili ulteriori accertamenti in presenza di sintomi quali febbre o tosse.



“Le autorità egiziane – riporta l’aggiornamento sul Paese Egitto presente nel sito viaggiaresicuri.it – possono imporre la quarantena obbligatoria per i viaggiatori risultati positivi al Covid-19 in strutture ospedaliere governative, situate potenzialmente in località decentrate del Paese, dove l'accesso per familiari può essere soggetto a restrizioni o impossibile”.