Legoland New York, l'apertura slitta al 2021

di Livia Fabietti

08:32

Apertura rimandata per Legoland New York. Il più grande parco a tema Legoland al mondo mai costruito da Merlin Entertainments, ha fatto sapere che rimanderà al 2021 la tanto attesa apertura precedentemente programmata il 4 luglio 2020.

"Continueremo a monitorare la situazione, stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità statali e locali. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti sul nostro sito web, via e-mail e sulle nostre pagine social", ha affermato, stando a quanto riporta Travel Pulse, Stephanie Johnson, portavoce di Legoland New York.



"Chi avesse acquistato il pass annuale così come i biglietti giornalieri - ha aggiunto - per accedere al parco, nessun problema: i titoli di ingresso rimarranno validi anche il prossimo anno.