Foreign Office britannico: rimpatriati oltre 19mila passeggeri delle navi da crociera

12:09

Sbarcherà oggi dalla Costa Deliziosa, ancorata nel porto di Genova, l’ultimo gruppo di passeggeri britannici fatti rimpatriare dal Foreign Office. Salgono così a 19.180 i viaggiatori delle 59 navi da crociera in tutto il mondo che hanno potuto far ritorno in Gran Bretagna.

Il primo rimpatrio, secondo quanto riportato da cruisetradenews.com, è stato effettuato il 21 febbraio con l’evacuazione di 78 cittadini britannici dalla Diamond Princess in Giappone.



Le operazioni più onerose

Tra le operazioni maggiormente onerose per il Foreign Office il rimpatrio di oltre 669 cittadini britannici dalla MS Braemar a Cuba, cui si sono aggiunti i 135 crocieristi della Grand Princess, bloccati in California, oltre ai 350 della Coral Princess in Florida, per non parlare dei 211 crocieristi bloccati a bordo delle navi Zaandam e Rotterdam della Holland America, bloccate anch’esse in Florida.



“Questo sforzo per il rimpatrio - ha precisato il segretario agli Esteri Dominic Raab - non sarebbe stato possibile senza la cooperazione di partner in tutto il mondo, tra cui l’Italia, il Giappone, Cuba, il Messico e gli Stati Uniti, e sono estremamente grato per la loro assistenza”.