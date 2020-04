Il Portogallo lancia la sfida: nasce il marchio che certifica le strutture Covid free

17:00

L’ente del turismo del Portogallo lancia una sfida al suo mercato interno e agli occhi del mondo dei viaggi internazionali. Il Paese è infatti il primo a lanciare un marchio dedicato alle strutture turistiche che certifichi le procedure di igiene e di pulizia per prevenire e controllare la diffusione del Covid 19 anche fra i turisti.

Il marchio, ‘Clean & Safe’, può essere richiesto online sulle piattaforme digitali di Turismo de Portugal e deve documentare l’implementazione dei protocolli di igienizzazione di strutture e delle imprese turistiche in generale sulla base delle indicazioni del DGS, il Direttorato generale per la salute.



Non solo, chi richiede il marchio deve assicurare le misure igieniche necessario per allontanare il rischio di contagio e garantire procedure di sicurezza per le operazioni delle attività turistiche.



Il marchio è disponibile da oggi e avrà durata un anno: a garanzia che i richiedenti mettano in pratica le misure per le quali sono certificati, l’ente del turismo, in collaborazione con gli enti competenti, effettuerà controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato e assicurare ai turisti la possibilità di essere tranquilli per la durata del soggiorno.