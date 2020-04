Turismo virtuale: come in un videogioco alla scoperta delle Faroe Islands

di Livia Fabietti

I viaggi ai tempi del Coronavirus si fanno da remoto. Grazie alla nuova piattaforma Remote Tourism lanciata da Visit Faroe Islands, fino a metà maggio è possibile concedersi un'esperienza interattiva e visitare virtualmente l'arcipelago formato da 18 isole sito nel Nord Atlantico.

Munito di joypad, proprio come in un videogioco, l'utente può direzionare (su richiesta) la guida locale che, dotata di videocamera, mostrerà in tempo reale paesaggi mozzafiato come, ad esempio, il villaggio di Tjørnuvík con i suoi pittoreschi sentieri escursionistici, le scogliere, la spiaggia e le tradizionali case coperte di erba.



Così facendo il viaggiatore virtuale potrà avere una piccola anteprima delle innumerevoli bellezze dell'arcipelago che meritano di essere scoperte di persona una volta terminata l'emergenza.