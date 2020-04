Thailandia, restrizioni estese fino al 31 maggio

21:00

La Thailandia ha esteso lo Stato di emergenza. Le misure restrittive introdotte per l’emergenza coronavirus, inizialmente in scadenza il 30 aprile, saranno in vigore almeno per un altro mese, fino al 31 maggio.

Pubblicità

Fino a quella data, resteranno quindi in vigore le disposizioni per ridurre gli assembramenti, nonché la chiusura dei siti turistici e dei luoghi pubblici (ristoranti e bar.



Negli ultimi giorni, riporta Ansa.it, il Paese ha comunque registrato un forte calo dei contagi, che ora si attestano su qualche decina di casi al giorno.