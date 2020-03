Thailandia: ulteriori restrizioni da domani al 30 aprile

14:57

La Tourism Authority of Thailand informa che il Primo Ministro thailandese, Prayut Chan-o-cha, ha emanato un decreto di emergenza in tutta la nazione, che entrerà in vigore domani, 26 marzo, fino al 30 aprile.

Come riportato da Traveldailynews, Tat sottolinea come questo provvedimento giunga in risposta all’evoluzione del contagio da coronavirus in Thailandia, che vede oggi un totale di 934 persone infette, di cui 107 nuovi casi. Finora il virus ha causato quattro vittime.



È stato quindi emanato il decreto di emergenza per consentire al Primo Ministro di intraprendere misure adeguate per prevenire e mitigare la diffusione del virus. Oltre alle misure precedentemente annunciate, tra cui la chiusura temporanea dei siti turistici e la cancellazione di eventi e festival, il Primo Ministro ha dichiarato che saranno annunciate ulteriori restrizioni per limitare i movimenti delle persone.