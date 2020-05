10:52

Stop alle crociere per due anni. Per contenere la diffusione del covid-19 e scongiurare l’esplosione di una crisi sanitaria, il Governo delle Seychelles ha deciso di bandire gli scali a Port Victoria. Ad annunciarlo il ministro del Turismo, Didier Dogley, riporta il quotidiano locale Seychelles Nation.

Il divieto ha validità immediata e resterà in vigore fino alla fine del 2021.



Gli obiettivi

Nonostante la destinazione abbia registrato un numero limitato di casi di coronavirus (11 registrati), la misura ha l’obiettivo di prevenire una seconda ondata di contagi.



Di recente, il Governo locale ha elaborato un piano di intervento per sostenere il turismo, fortemente penalizzato dalla paralisi dei flussi internazionali. Tra le misure, l’alleggerimento degli oneri finanziari per le imprese, garanzia salariale, prestiti agevolati e differimenti fiscali.