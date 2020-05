Cipro, a giugno la riapertura ai turisti

14:46

Anche Cipro è pronta a riaprire ai turisti. Secondo quanto comunicato dall’Ente del turismo dell’isola, il primo giugno è prevista la riapertura delle strutture turistiche ed è fissata per il 9 giugno la riattivazione dei voli internazionali.

I turisti in arrivo avranno, però, l’obbligo di effettuare il tampone almeno 72 ore prima della partenza verso Cipro.



I Paesi ammessi

A tal proposito, il Ministero degli Affari Esteri dei Trasporti e del Turismo ha sottoscritto un protocollo contenente tutte le indicazioni e le misure di sicurezza igienico-sanitarie, che prevede la suddivisione dei Paesi esteri ammessi nell’isola in due categorie, sulla base del quadro epidemiologico: A Countries e B Countries, elencati a questo link. Il protocollo non include attualmente l’Italia ma, fa sapere l’Ente, “siamo fiduciosi che, dato che l’aggiornamento delle liste avviene su base settimanale, lo sarà a breve”.



Per i Paesi del gruppo A l’obbligo del tampone verrà meno il 20 giugno, mentre per i Paesi del gruppo B resterà in vigore fino a nuove comunicazioni.



Per i rimanenti Paesi, specifica l’Ente, verranno mantenute le misure precauzionali originali.