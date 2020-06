Austria, frontiere ancora chiuse per gli italiani

09:55

L’Italia della Fase 3 ridisegna la mappa degli spostamenti possibili ma questa al momento non include l’Austria, che sostiene come il numero dei contagi nel nostro Paese sia ancora troppo elevato anche se il ministro della Sanità Rudolf Anschober, in un colloquio con la Farnesina, ha parlato di decisione non definitiva.

Le frontiere dell’Austria, aperte per tutti i Paesi confinanti a partire da domani, potrebbero dunque rimanere chiuse agli italiani almeno fino al 15 giugno.



Intanto nei prossimi giorni, spiega Radio24, il ministro degli Esteri Di Maio sarà in Germania, Slovenia e Grecia a sostenere la ripresa del turismo in sicurezza. “Ci aspettiamo reciprocità da tutti i Paesi europei - dice -. L’Italia ritiene che ogni approccio individualistico dei singoli Stati sui vari dossier che interessano l’Ue possa recare un danno”.