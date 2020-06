La Germania riapre le porte ai cittadini italiani

12:14

Si riaprono le frontiere tra Italia e Germania. Il Governo tedesco ha infatti eliminato l’allerta sui viaggi per 27 Paesi europei, tra cui appunto il nostro, la Francia, il Regno Unito e gli altri quattro Stati dell’area Schengen (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda).

Il cosiddetto ‘sconsiglio’, imposto anche rispetto allo spazio Schengen a causa della pandemia il 17 marzo scorso, è stato ora sostituito da avvisi per i diversi Paesi alcuni dei quali, spiega ansa.it, dovranno ancora aspettare. È il caso della Spagna, della Finlandia e della Norvegia. In particolare per i viaggiatori provenienti dalla Spagna sono previsti controlli fino al 21 giugno.