08:35

“C’erano Stati esteri che inizialmente avevano chiuso all’Italia e agli italiani, ma il nostro Paese è sempre stato trasparente, abbiamo mostrato i dati epidemiologici, ci siamo impegnati e alla fine hanno cambiato idea”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non nasconde la sua soddisfazione per la progressiva riapertura degli Stati europei ai nostri viaggiatori.

In effetti la lista delle nazioni del Vecchio Continente disposte ad accoglierci si sta allungando sempre di più, anche se le eccezioni non mancano.



I Paesi confinanti

Incominciando dai Paesi a noi più vicini, se la Svizzera ha definitivamente rimosso ogni limitazione ai viaggi degli italiani nel Paese, anche l’Austria a partire da ieri consente l’ingresso dei nostri connazionali via terra o via aerea senza obbligo di presentare un certificato medico che attesti la negatività al test del Coronavirus e senza obbligo di autoisolamento.



Porte aperte anche per la Francia, che riceve i nostri connazionali senza imporre loro restrizioni, mentre per gli altri Paesi attua un principio di reciprocità. Così per l’ingresso degli spagnoli occorrerà aspettare il 21, quando questo Paese riaprirà, mentre chi arriva dalla Gran Bretagna dovrà ancora sottostare a una quarantena di 14 giorni.

Anche la Slovenia non ha più riserve sull’ingresso degli italiani. Come riporta ansa.it il Paese ha riaperto le frontiere e le barriere fisiche posizionate nei mesi scorsi ai valichi secondari di Trieste, per bloccare gli accessi, sono state rimosse.



Croazia, Germania e Repubblica Ceca

Per quanto riguarda, invece, la Croazia le porte sono aperte già dal 29 maggio, con prova di prenotazione in una struttura ricettiva.

Anche il Governo tedesco ha eliminato l’allerta sui viaggi per 27 Paesi europei, fra cui Italia e Francia, mentre nel caso di Spagna, Finlandia e Norvegia le frontiere restano ancora chiuse.



Ripristinate le normali condizioni di ingresso in Repubblica Ceca, che aveva già aperto i confini con la Germania, l’Austria e la Slovacchia. Ora anche gli italiani non dovranno più autoisolarsi o effettuare il tampone prima di entrare nel Paese. Revocato l’autoisolamento di 14 giorni anche per gli italiani che intendano recarsi in Lettonia.



Grecia, Cipro e Spagna

Nel Mediterraneo la Grecia ha revocato le misure restrittive consentendo nuovamente i voli su Atene anche se, come spiega il sito della Farnesina viaggiaresicuri.it sono previsti, per una fase transitoria, test all’arrivo su tutti i passeggeri che hanno intrapreso il loro volo in Italia, Olanda e Spagna.



Diverso è il caso di Cipro. L’ingresso nell’isola per chi proviene dall’Italia è infatti per ora consentito unicamente ai cittadini ciprioti e agli stranieri legalmente residenti a Cipro (coloro che sono in possesso di un valido permesso di soggiorno/Yellow slip). Altra eccezione è quella della Spagna, che riaprirà le frontiere con gli altri Paesi dell'Unione europea solo il 21 giugno, con l'esclusione del Portogallo.



La situazione del Nord Europa

Passando al Nord Europa, se non ci sono limitazioni all’ingresso in Svezia all’opposto restano ancora chiuse le frontiere norvegesi, tranne che per i cittadini norvegesi e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di lavoro. In linea di massima, questa regola sarà applicabile fino al 20 agosto, ma il governo valuterà se fare eccezioni in base all’evoluzione della situazione.



I Paesi nordici hanno appena concordato di riaprire i propri confini per consentire i viaggi tra di loro. Un provvedimento che non si applica alla Svezia, a eccezione dell’isola di Gotland. Ciò significa che la quarantena all’arrivo e le limitazioni all’ingresso non si applicheranno più per i viaggi tra Norvegia e Danimarca, Finlandia, Islanda, Isole Faroe, Groenlandia, Åland e isola di Gotland in Svezia. Si può arrivare in Norvegia viaggiando attraverso la Svezia con la propria auto. Ma se si pernotta in Svezia occorre sottoporsi alla quarantena di 10 giorni quando si arriva in Norvegia.



Una data è certa: quella della Danimarca, che al momento prevede per i cittadini italiani una riapertura delle frontiere a partire dal 31 agosto.