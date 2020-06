15:55

“Per il nostro turismo la riapertura con la Svizzera è un fattore molto importante. Nel periodo estivo, infatti, sono davvero tanti i cittadini svizzeri che scelgono l’Italia per trascorrere le proprie vacanze”.

Sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta così l’incontro avuto oggi con l’omologo svizzero Ignazio Cassis. Incontro che – spiega ilgiorno.it - si è svolto al valico di Brogeda-Chiasso, luogo simbolo delle relazioni commerciali e turistiche tra i due Paesi all'indomani della piena riapertura delle frontiere.



Di Maio e Cassis hanno salutato una delegazione di doganieri composta da guardie di confine svizzere, finanzieri, poliziotti e un agente dell'agenzia delle dogane italiane che monitorano il traffico di confine.



"Andiamo avanti uniti"

Nel giorno in cui anche l’Austria riapre i confini con il nostro Paese Di Maio rivendica un obiettivo: rilanciare l’economia anche attraverso il turismo. “L’esecutivo è al lavoro su più fronti - aggiunge -: il progetto è mettere al centro le esigenze di imprenditori, famiglie e lavoratori”.



E ringrazia il ministro Patuanelli e tutto il Governo per il lavoro sulla cassa integrazione culminato nel consiglio dei ministri di ieri: “Andiamo avanti uniti – scrive su Facebook -, dando il massimo per l’Italia”.