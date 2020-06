La Thailandia entra a Cinecittà World e inaugura Phuket Beach

di Amina D'Addario

09:16

Spiaggia di sabbia finissima, un tipico tuk tuk thailandese e, dall'anno prossimo, una pagoda di legno per i massaggi e un punto per le informazioni turistiche. Si chiama Phuket Beach la nuova attrazione di Cinecittà World che sarà inaugurata il prossimo 25 giugno in concomitanza con la riapertura del parco.

Allestita grazie alla sinergia con l'ente del Turismo thailandese all'interno della nuova area tematica di Aqua World, la spiaggia rimarrà come attrazione fissa per i prossimi tre anni. A partire dal 2021, l'adiacente area relax sarà suddivisa in tre spazi, anch'essi brandizzati Amazing Thailand, e via via arricchita di nuove attività.



“Si tratta di una partnership molto lunga. L'obiettivo - ha sottolineato Sandro Botticelli, direttore marketing per l'Italia di Tat - è di sviluppare ulteriormente questa attrazione e di trasformarla in un vero e proprio centro di cultura e di arte thailandese in Italia”.