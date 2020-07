08:32

Primi segnali di ripresa per la stagione estiva: grazie alla messa a punto di protocolli puntuali e condivisi, i principali Paesi mediterranei si stanno muovendo per catturare nuovi ospiti, sperando di riuscire a recuperare almeno parte dei numeri tradizionalmente procurati dall’estate balneare.

Grecia, Croazia, Spagna e ovviamente Italia sono fra le destinazioni più ambite per la vacanza Sun & Sea. E i competitor dall’altra parte del Mediterraneo, Egitto e Tunisia in testa a tutti, stanno affilando le armi preparandosi ad accogliere visitatori. Anche se, nel caso di quelli italiani, l’obbligo di quarantena al rientro dai Paesi extra Ue sicuramente non mancherà di avere ripercussioni sulla scelta della meta dei nostri vacanzieri.



