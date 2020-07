08:04

Se il turismo extraeuropeo è ancora in grande difficoltà, i segnali di ripartenza da parte di alcune mete mediterranee sono confortanti. In particolare, come sottolineato dal direttore dell’ente spagnolo del turismo a Milano, Isabel Garaña (nella foto), “La Spagna è già in piena stagione turistica. In effetti, i confini con i nostri ‘colleghi’ dell’Ue sono stati aperti il 21 giugno, coincidendo con la fine dello stato di emergenza, ad eccezione del Portogallo che ha aperto il 1º luglio. Nel caso dei Paesi che non fanno parte di Schengen, la riapertura è iniziata il 4 luglio in modo graduale, conforme alla lista definita dalla Ue".

Due assi strategici

Due gli assi strategici sui quali si sta muovendo il Paese: “La sostenibilità ambientale e la sicurezza, fattori prioritari per catturare il mercato italiano. Stiamo supportando fortemente gli operatori che vendono la Spagna con accordi e azioni di co-marketing specifici, oltre a realizzare campagne di marketing online per il pubblico finale. La nostre azioni verranno anche rinforzate con attività mirate rivolte ai media e al trade”.



Le linee guida

Per una riapertura dell’attività nelle destinazioni spagnole in completa sicurezza, la Segreteria di Stato per il Turismo ha pubblicato linee guida specifiche per le misure di riduzione dei rischi di contagio da coronavirus. Inoltre, “la Segretaria di Stato per il Turismo ha sviluppato il marchio ‘Responsible Tourism’ per tutte le attività turistiche e ricettive che compongono l’offerta turistica che seguono le linee guida”.



Fase di riflessione

Garaña non nasconde però che la fase di difficoltà non è ancora alle spalle. “Sono momenti di riflessione. È ancora presto per identificare cambiamenti radicali che possano verificarsi in ambito turistico, ma sostanzialmente quello che si è rivelato è che l’industria turistica è parte della soluzione per superare questa fase. La formazione degli agenti di viaggi è diventata una priorità assoluta. Stiamo lavorando nell’organizzazione del nostro primo marketplace digitale che si celebrerà alla fine di settembre. Inoltre, promuoviamo anche il Campus Spain Travel, la nostra piattaforma online di formazione per gli agenti di viaggi”.