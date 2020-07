Il 'giro della Grecia in 80 incontri' fa tappa a Salonicco

10:48

La Grecia prosegue nel suo piano di comunicazione virtuale messo a punto per mantenere vivo l’interesse e offrire nuovi spunti di viaggio verso la destinazione.

Durante la pandemia, il ministero del turismo greco e l’ente nazionale ellenico per il turismo hanno lanciato la piattaforma ‘Greece from home’ per offrire spunti anche durante il lock down, dalle lezioni di cucina greca, allo yoga, ad altri video che hanno mostrato la Grecia a 360 gradi.



L’ente ellenico in Italia riparte ora con la nuova piattaforma digitale per fare insieme ‘Il giro della Grecia in 80 incontri’. Tutti gli appuntamenti saranno in diretta ogni volta da un luogo diverso della Grecia. In ognuno degli 80 incontri si accoglieranno ospiti, si gusterà virtualmente un caffè o un aperitivo, si potranno vedere video, ascoltare testimonianze e vovere tante altre esperienze che faranno assaporare ogni angolo della terra ellenica.

Nel primo incontro, che si svolgerà oggi alle ore 12,30, si farà tappa a Salonicco, la città che non dorme mai.