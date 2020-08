Giappone-Singapore: il business travel riprende da settembre

12:08

I governi di Giappone e Singapore hanno concordato un allentamento delle regole per gli spostamenti a partire da settembre. Come riporta agenzianova.com, saranno consentiti in un primo momento gli spostamenti per affari, ma solo a condizione che vengano adottate una serie di precauzioni. Secondo le prime informazioni mancherebbero solo da definire alcuni dettagli per la ripresa dei viaggi tra le due mete.

Lo scorso mese, il governo di Tokyo aveva iniziato a valutare la ripresa del business travel verso 12 destinazioni asiatiche.