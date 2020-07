Tokyo paga i nightclub che decidono di restare chiusi

19:36

I funzionari di Tokyo hanno dichiarato che la città pagherà ai nightclub che decideranno di chiudere per 10 giorni o più una somma di 500mila yen ovvero 4.100 euro, circa.

Inoltre, i lavoratori considerati host o hostess - il cui compito è parlare con i clienti - a cui viene diagnosticato il Covid-19 verranno pagati 100mila yen (820 euro) per rimanere a casa dal lavoro. M. T.



Queste misure sono state decise per contrastare l'insorgere di nuovi focolai tra i giovani (fascia 20-30 anni) dopo i dati allarmanti degli scorsi giorni e riguardano soprattutto i locali siti nei quartieri di Shinjuku e Ikebukuro, molto popolari per la vita notturna.



Secondo Bloomberg si tratta di provvedimenti necessari per incoraggiare le imprese a chiudere poiché il Giappone non ha alcun potere legale per costringere le imprese a una serrata.