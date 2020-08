Passaporti del futuro: ecco una selezione dai più trendy ai più innovativi

15:19

Il passaporto non è solo uno strumento indispensabile per chi viaggia, ma può diventare anche una fonte di ricordi, fra timbri esotici e visti stampati in lingue sconosciute. E per di più può anche essere bello e ‘trendy’.

A segnalarlo è una ricerca di Skyscanner evidenziata dal canale InViaggio dell’Ansa, che ha censito i documenti più originali.



A cominciare dal passaporto norvegese, che dall’anno scorso mostra un super design, con illustrazioni luminose (se esposte ai raggi Uv) delle aurore boreali. Anche le nuove pagine del passaporto canadese evidenziano le cascate del Niagara e i fuochi d'artificio sulla sede del Parlamento, che si accendono di colori e luci nella notte. Inoltre, i cittadini canadesi possono scegliere di omettere il luogo di nascita sul passaporto, anche se questo potrebbe rendere più difficile richiedere il visto per entrare in alcuni paesi.



Ma le curiosità non finiscono qui: ad esempio, in Giappone, una volta compiuti 20 anni è possibile richiedere due diversi tipi di passaporto: quello blu validi per cinque anni e quello rosso che scade dopo dieci anni. Capostipite del passaporto biometrico è invece stata la Malesia, prima Nazione a introdurlo nel 1998.



Una curiosità riguarda i passaporti austriaci, che in ogni pagina riportano lo stemma di una provincia diversa. Tempi record in Corea del Sud, dove si richiedono solo otto ore per emettere un passaporto biometrico, mentre i cittadini spagnoli possono recarsi in 172 Paesi del mondo senza bisogno di richiedere un visto.



Anche se ci sono diversi tipi di passaporti internazionali, la Russia emette anche un passaporto interno per viaggi tra i territori russi e quelli degli ex Paesi dell'Unione Sovietica. Infine, il passaporto dell'ex Repubblica Sovietica Ucraina aveva appena 16 pagine, 7 delle quali erano dedicate completamente alla descrizione dei dati e delle informazioni personali del possessore del passaporto.