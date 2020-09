08:02

“Sosteneci”. Si chiude così un appello che le agenzie di viaggio francesi rivolgono a politici, giornalisti e clienti per aiutare il turismo organizzato a risollevarsi dalla paralisi generata dall’emergenza Coronavirus.

In un video di due minuti, pubblicato su YouTube e rilanciato su Le Quotidien du Tourisme, alcuni agenti aderenti al Comité de défense des métiers du voyage sottolineano la drammatica situazione che sta vivendo l'indusria dei viaggi su tutti i livelli (distribuzione, tour operating, crociere e ricezione). Una situazione comune ai colleghi d'oltreconfine.



“La priorità – dicono nella clip - è salvare i posti di lavoro e il nostro business”.



Una campagna di sensibilizzazione

Il video, spiega il cofondatore del Comitato, Jean Charles Franchomme, “è stato creato per sensibilizzare e far parlare di noi. Non siamo mai interpellati. Negli articoli che vediamo sui giornali la parola è data ai clienti, ma mai ai professionisti del turismo”.



Un appello, ma anche un messaggio di speranza. “Non vogliamo sprofondare nel pessimismo – dicono gli agenti -, perché sappiamo che la nostra attività sarà più essenziale che mai quando la pandemia sarà alle nostre spalle”.