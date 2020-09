Il Giappone riparte da TTG Travel Experience

14:35

Un messaggio di speranza e di fiducia, in attesa della ripartenza. Questo il significato della partecipazione di Jnto Roma all’appuntamento riminese con TTG Travel Experience. Un’occasione perfetta per poter riconnettersi ‘de visu’ con i partner, ma anche per presentare il nuovo direttore dell’ente del turismo, Toru Kitamura (nella foto) che prende il posto di Hideki Tomioka alla guida della rappresentanza giapponese nel nostro Paese: “Sebbene i flussi turistici tra i due Paesi siano attualmente interrotti a causa della pandemia - spiega - il mio desidero è quello di utilizzare questo momento di crisi e stallo per far conoscere meglio il Giappone”.

Le mosse sulla Penisola

Una strategia che passa dal potenziamento del sito web e dalla volontà di “catturare l'interesse dei consumer tramite i nostri canali SNS, promuovendo tra le agenzie di viaggi il fascino dell'offerta turistica della destinazione. È, inoltre, mia intenzione sostenere i nostri partner del comparto turistico italiano negli sforzi promozionali che intraprenderanno nonostante questo momento di difficoltà”.



Una strategia il cui obiettivo è preparare i futuri viaggiatori sulle mille sfaccettature del Paese, in modo da essere pronti a partire non appena cadranno le restrizioni legate alla pandemia.