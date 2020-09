Giappone, un mega Gundam nel porto di Yokohama

21:00

Sarà pronto a ottobre il mega Gundam Robot in costruzione in Giappone. Alto 18 metri, è il più grande automa mai realizzato e si appresta a diventare un’attrazione turistica per gli amanti degli anime e del cartoon cult.



I lavori per la costruzione del Gundam sono iniziati lo scorso gennaio nel porto di Yokohama (per gli appassionati della serie, leggendaria sede della fabbrica Gundam ndr.) impegnando centinaia di ingegneri, progettisti ed esperti di robotica. Dopo i primi test, iniziati a luglio, lascerà i cantieri.

La costruzione del megarobot celebra il 40esimo anniversario del Mobile Suit Gundam.