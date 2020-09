Le Maldive fidelizzano i turisti: via al 'Maldives Border Miles'

19:29

“Un programma che contribuirà ad aumentare la popolarità delle Maldive come destinazione turistica”. Il ministro del Turismo delle Maldive, l’Onorevole Dr. Abdulla Mausoomk, parla in questi termini di ‘Maldives Border Miles’, il primo programma di fidelizzazione che il Paese propone ai propri turisti internazionali.

Iscrivendosi i turisti guadagnano punti in base al numero di viggi e alla durata del soggiorno. Tre i livelli di fidelizzazione previsti: Aida (livello bronzo), Antara (livello argento) e Abaarana (oro). Ogni step sarà caratterizzato sarà da una serie di premi, servizi o benefici che aumentano di valore man mano che i soci saliranno di livello. Punti aggiuntivi saranno assegnati per visite celebrative di occasioni speciali.



Aeroporto e voli sicuri

“Per sostenere il programma - continua Gordon Andrew Stewart, chief executive officer e managing director di Maldives Airports Company Limited - ci stiamo concentrando sulla salute dei nostri passeggeri e del personale. Abbiamo adottato una serie di misure per assicurare che il Velana International Airport sia sicuro per tutti i nostri viaggiatori. Recentemente abbiamo ottenuto la certificazione Aci International Health Accreditation Association, che riconosce i nostri sforzi nell'implementare misure volte a garantire salute e sicurezza ai passeggeri durante il loro viaggio".



Il cronoprogramma

Dopo quasi quattro mesi dalla sospensione dei visti turistici all'arrivo, l'industria del turismo ha riaperto i battenti il 15 luglio 2020 con rafforzate misure precauzionali contro il Covid-19. Il Ministero del Turismo ha emanato delle linea guida per un turismo sicuro, insieme a un programma di certificazione per garantire gli standard di sicurezza e di igiene in tutte le strutture turistiche. I resort e i liveaboard sulle isole disabitate hanno ripreso l’attività, mentre le guesthouse sulle isole abitate sono pronte ad accogliere nuovamente i visitatori il 10 ottobre 2020.