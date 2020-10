Brexit, l’Ue avvia un’azione legale contro il Regno Unito

12:57

L’Ue avvierà un’azione legale contro il Regno Unito. L’annuncio arriva direttamente dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. “La Commissione europea – ha dichiarato questa mattina Von der Leyen –ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell’accordo di recesso. È l’inizio di un procedimento formale di infrazione contro il Regno Unito che ha un mese per rispondere alla lettera di oggi”.

La minaccia di azioni legali da parte dell’Ue nei confronti della Gran Bretagna era arrivata a inizio settembre. A seguito del mancato ritiro da parte di Londra del decreto di legge sul mercato interno che mette in discussione l’accordo di recesso, violando il diritto internazionale, l’Esecutivo Ue ha deciso di passare dalle parole ai fatti.



L’annuncio di Von der Leyen arriva poche ore dopo la pubblicazione di un documento visionato dalla Reuters, in cui la commissaria europea ai Servizi Finanziari, Mairead McGuinness, ha dichiarato che l'Unione Europea è pronta a qualsiasi scenario di Brexit, anche a uno che impedisca al settore finanziario britannico di lavorare nel mercato comune.