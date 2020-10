Filippine, primo passo per la ripresa: riapre Boracay

21:00

Una prima mossa delle Filippine per la ripresa del turismo. L’isola di Boracay apre ai viaggi interni. Solo un assaggio di normalità, ma indispensabile per ridare fiducia a un settore fondamentale per l’economia del Paese.

Pubblicità

“Per ottenere l’approvazione al viaggio dal Governo provinciale di Aklan è necessario caricare sul sito la conferma di prenotazione in una struttura ricettiva accreditata Dot, biglietti aerei e risultati negativi del test. A ogni visitatore autorizzato a recarsi sull'isola verrà quindi rilasciato un codice QR personale univoco per il monitoraggio”.