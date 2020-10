Giro di vite a Parigi: chiusi da oggi tutti i bar

12:08

A causa della diffusione dei contagi, a Parigi sono entrati in vigore provvedimenti restrittivi, l’ultimo dei quali, operativo da oggi, prevede la chiusura dei bar e il divieto di conferenze.

Giro di vite anche per i ristoranti, soggetti a rigide norme sanitarie: registrazione dei clienti, misurazione della temperatura all’ingresso, distanza di almeno un metro fra i tavoli e tavolate di massimo sei persone. Chiuse palestre e piscine e divieto di consumare alcol nelle strade. Come riportato dal Sole 24Ore, le misure rimarranno in vigore per 15 giorni, al termine dei quali verrà verificata l’evoluzione della pandemia.



Situazione difficile anche nel resto d’Europa, conParigi chiude la Spagna che ha messo in atto nuove misure restrittive a Madrid e e la Russia che starebbe valutando la chiusura delle scuole.