11:36

Dubai è pronta ad accogliere tutti i turisti, italiani in primis. Ad aggiornare il nostro mercato sugli ultimi sviluppi della città è stato Issam Kazim, ceo di Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism), nel corso di un evento virtuale dedicato al nostro bacino.

Insieme al marchio ‘Safe Travels’ del World Travel and Tourism Council (Wttc) che garantisce le misure complete ed efficaci messe in atto a Dubai per tutelare la salute e la sicurezza di cittadini e turisti, è stato introdotto anche il programma Dubai Assured “a ulteriore garanzia che Dubai continua ad essere una delle destinazioni più sicure al mondo”.

Messaggistica e realtà aumentata

La presentazione ha menzionato anche il sistema di messaggistica messo in atto per continuare a comunicare con il pubblico e garantire la massima consapevolezza, comprese iniziative come l'attivazione della realtà aumentata in collaborazione con Snapchat.



La meta dei viaggi futuri

Sono stati condivisi anche dati di settore che mostrano un aumento delle ricerche di voli verso Dubai; dati in cui la città appare tra le prime cinque destinazioni per i viaggi futuri secondo Expedia, oltre ad essere una delle destinazioni più prenotate con Virtuoso. “Questo desiderio di viaggio verso Dubai, unito ad un costante aumento della capacità delle compagnie aeree e alla ripresa di festival, eventi d'intrattenimento e d'affari, dimostra la forte capacità di ripresa della città emiratina”.



La spinta di inizio anno

Prima delle restrizioni di viaggio globali causate dalla pandemia di Covid19, l'industria turistica di Dubai aveva iniziato il 2020 con una forte spinta, accogliendo 3,27 milioni di visitatori internazionali nel periodo gennaio-febbraio, pari una crescita di oltre il 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'Italia è tra i primi 20 principali mercati di provenienza del turismo a Dubai.