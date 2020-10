Ryanair ai Paesi Ue: “Adottate subito il sistema a semaforo”

11:38

Ryanair esorta i Paesi Ue ad adottare da subito il sistema a semaforo che prevede la mappa a colori delle zone considerate a rischio. Un programma che, secondo la compagnia, metterebbe da subito in luce la possibilità di potere viaggiare in almeno 15 Paesi.

“L'implementazione di questo approccio regionale coordinato – commenta il ceo Eddie Wilson - aiuterà a ripristinare la fiducia dei consumatori in vista di una stagione invernale difficile e consentirà, inoltre, a tutte le compagnie aeree di pianificare l'estate 2021, da cui dipendono milioni di posti di lavoro connessi ai settori dell'aviazione e del turismo”.



Il nuovo sistema "a semaforo" dell'Ue consente di viaggiare in sicurezza da e verso 15 paesi elencati come "verdi" e "ambra", senza restrizioni. Per i 15 paesi della lista “rossa", potrebbero esserci delle limitazioni (ad esempio, test prima della partenza/all'arrivo).