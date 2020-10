08:04

La mappa comune dei viaggi per i Paesi dell’Unione europea potrebbe decidersi oggi. È in programma in giornata, infatti, l’accordo sulla misure che creerà diverse zone con relative misure per gli spostamenti.

Come riporta repubblica.it, dovrebbe essere concordata una suddivisione tra zone verdi, arancioni e rosse in base alla gravità dei focolai di Coronavirus.



Le misure di contenimento

Per quanto riguarda le zone rosse, i cittadini in arrivo da queste aree dovranno sottoporsi o alla quarantena o a uno dei test. Dovrebbero rientrare in questo elenco le aree in cui i casi Covid superano il rapporto di 50 per ogni 100mila abitanti per un periodo di 14 giorni e il numero dei tamponi positivi sul totale dei test arriva al 4%.



La maggior parte dell’Europa, stando ai dati attuali, dovrebbe rientrare nella zona rossa oppure arancione.



Per le zone veri invece non si saranno limitazioni ai viaggi.