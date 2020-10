Lockdown in Francia, chiude anche la Tour Eiffel

13:58

Chiusa al pubblico da oggi la Tour Eiffel, simbolo di Parigi e della situazione difficile che il paese transalpino sta vivendo per la seconda ondata di Covid-19.

Con tweet dall’account ufficiale, la Tour Eiffel ha infatti annunciato di essere “chiusa fino a nuovo ordine in seguito alle ultime disposizioni governative”, che confermano il lockdown almeno fino a dicembre pur lasciando aperte le scuole.



Per chi avesse già acquistato i biglietti, il servizio clienti invierà una mail con la procedura automatica di cancellazione della prenotazione e il conseguente rimborso, che avverrà in automatico.



Oriana Davini