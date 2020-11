Destinazioni ‘bolla’ e corridoi turistici: una via per ripartire

12:59

Europa sempre più bloccata all’interno dei confini nazionali oltre che all’interno di quelli di Schengen, e, per contro, destinazioni nel mondo che stanno iniziando a ‘rilassare’ le misure di contenimento del virus.

Elenco in continuo cambiamento

L’elenco è in continuo divenire, ma hanno di fatto allentato le restrizioni una serie di Paesi fra cui l’Egitto, che ha riaperto anche la sua parte monumentale e le Maldive, che richiedono per l’ingresso solo un test Covid negativo prodotto non oltre 96 ore. E ancora Bahamas che richiede un test negativo e la Repubblica Dominicana, nella quale non è necessario neppure il test per entrare, ma vengono effettuati rilevamenti a campione.



Come arrivare

Come arrivare in queste destinazioni è il tema del momento. Per quanto riguarda i Paesi Schengen, a tutt’oggi vige uno stop agli ingressi dalle mete a lungo raggio, e quindi come conseguenza anche uno stop alle partenze.

