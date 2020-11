L'Austria vuole aprire le piste da sci, Conte pronto a chiudere il Brennero

10:07

“Non posso condividere l'iniziativa italiana. In Austria ci sarà di certo un turismo invernale”. Queste le parole con cui la ministra austriaca per il Turismo Elisabeth Koestinger critica l’idea italiana di evitare le vacanze sulla neve.

L'Austria appare dunque determinata ad aprire gli impianti di sci in caso di mancanza di indennizzo economico da parte dell’Ue, limitandosi ad escludere la frequentazione dei locali dopo la giornata sula neve, il cosiddetto apres ski. Una presa di posizione che Conte non intende assecondare, come spiega Il Messaggero, tanto che da fonti diplomatiche emerge l’ipotesi di una possibile chiusura in uscita del confine del Brennero, nel caso in cui il premier italiano non riesca a convincere il cancelliere Sebastian Kurz a tornare sui suoi passi. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui tra i due governi.