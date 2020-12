Spagna vs. Italia tra luoghi comuni e realtà

di Oriana Davini

Italia e Spagna hanno molto in comune: eppure, nonostante le somiglianze siamo vittime di stereotipi culturali, in alcuni casi totalmente errati e in altri molto vicini alla verità. Ha provato a stilare un elenco di come gli spagnoli vedono gli italiani e viceversa qualcuno che conosce molto bene entrambi i paesi: Josep Ejarque, coordinatore scientifico conferenze nel corso di Spagna Virtuale VR Spagna 2020.

"Degli spagnoli si pensa che tutti bevano sangria ma in verità preferiamo vino o birra: a chiedere la sangria sono soprattutto i turisti". E se dal punto di vista culinario "la tortilla è l'unica cosa che ci mette tutti d'accordo", la questione meteorologica è invece variabile: "Si dice che in Spagna fa sempre caldo, ma in Galizia piove in media 250 giorni l'anno e gli inverni a Madrid sono molto rigidi".



Abbondano anche gli stereotipi affibbiati dagli spagnoli ai cugini italiani: dall'amore per le griffe all'eleganza nell'abbigliamento, dall'italiano mammone a una certa allergia per il rispetto delle code. "Una cosa però ci divide profondamente: in Italia la pasta si cuoce religiosamente al dente, in Spagna no".