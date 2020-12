11:21

Cambiano le regole di ingresso alle Isole Canarie. Da oggi i turisti possono presentare un test dell’antigene negativo.

Il nuovo decreto approvato dal Governo locale dispone, infatti, che tutti i viaggiatori non residenti in Spagna siano sottoposti a un controllo sanitario all’arrivo negli aeroporti o nei porti.



Le nuove disposizioni

Per il controllo sanitario è richiesto di esibire una dichiarazione di responsabilità, sottoporsi a un accertamento sintomatologico per verificare l’assenza di febbre, e presentare un risultato negativo a un test diagnostico di infezione attiva e, nello specifico, un PCR (Covid-19 RT-PCR) o un test rapido per l’individuazione degli antigeni della Sars-Cov-2 con una specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all’80%.



Per l’ingresso alle Canarie, la presentazione di un risultato negativo al test di rilevamento dell’antigene è quindi accettato e vivamente raccomandato.