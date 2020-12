Sicurezza e promozione, la Spagna cala i suoi assi migliori

19:30

Da Valencia alle Canarie, dall'Andalusia alle Baleari: dallo scorso maggio, in piena emergenza sanitaria, la Spagna ha messo in atto un lavoro di strategia e marketing territoriale per proteggere la sua reputazione turistica. Che la porterà a iniziare il 2021 con alle spalle una solida base di comunicazione che, seppure in forme diverse a seconda delle regioni, ribadisce un messaggio chiaro: la Spagna è una destinazione sicura.

L'ha confermato Isabel Garaña Corces, direttore dell'ufficio del turismo spagnolo di Milano, nel corso di Spagna Virtuale VR - Spagna 2020, workshop digitale organizzato da Turespaña per far incontrare il trade italiano e l'offerta turistica spagnola. "Il tema della sicurezza è la priorità massima per il governo spagnolo: siamo una destinazione turistica leader, con 84 milioni di arrivi nel 2019, e abbiamo adattato la nostra offerta per... (continua nella digital edition)