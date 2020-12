14:28

Mentre in Italia ancora si discute sull’ipotesi di una zona rossa da Natale al 3 gennaio, la Gran Bretagna ha già deciso: nei cinque giorni sotto Natale si farà finta che il Covid non esista.

Così vuole il primo ministro britannico Boris Johnson il quale, definendo “inumano” il cambiamento delle regole richiesto a gran voce dalle associazioni dei medici e dall’opposizione laburista, procederà con il piano che prevede un rilassamento delle restrizioni dal 23 al 27 dicembre. Johnson, secondo quanto riportato da Agenzia Nova, ha infatti dichiarato che intende rifiutarsi di "cancellare il Natale" e che non vuole “criminalizzare" le famiglie che sceglieranno di trascorrere la festività insieme ai congiunti.



Resta tuttavia la raccomandazione alla popolazione di non viaggiare se non strettamente necessario, come spiegato dalla ministra dell'Interno britannica Priti Patel in un'intervista rilasciata a Sky News.